Il presidente della Liga boccia la Superlega Europea: “Progetto scritto in un bar”

L’ANSA riporta una dichiarazione del presidente della Liga spagnola Javier Tebas sul progetto della FIFA di organizzare una Superlega Europea.

“Progetto che sembra scritto in un bar alle 5 di mattina.

Gli autori di questa idea, se esistono davvero perché non c’è nessuno che effettivamente la difenda, dimostrano non solo la totale ignoranza dell’organizzazione e dei costumi del calcio europeo e mondiale, ma anche una grave ignoranza del mercati dei diritti audiovisivi.

Un progetto di questo tipo comporterà un grave danno economico per gli stessi organizzatori e per quelle entità che lo finanziano, se esistono, perché non sono mai ufficiali. Questi progetti ‘underground’ hanno un bell’aspetto solo se redatti in un bar alle 5 di mattina”.

