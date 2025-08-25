Serie A

Il primo dei posticipi del lunedì finisce in pareggio.

Pubblicato il
lega serie a logo

’ ’ .

Tabellino del match che porta le firme di Kristensen e Serdar,

con entrambe le reti arrivate nel secondo tempo

Comments

comments

Articoli simili:
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top