Il prof. Ascierto avverte: “Ora bisogna fare attenzione”

Il professor Paolo Ascierto, oncologo dell’Ospedale Pascale di Napoli, ha lanciato un ulteriore avvertimento in vista della fase 2.

Di seguito le sue parole, dove avvisa che con l’avvio della fase 2 bisogna fare ancora più attenzione:

“C’è una sensazione di rompete le righe, ma non va assolutamente bene. Ora bisogna fare attenzione. Il virus è ancora tra di noi e continua a circolare. Fino a questo momento siamo stati bravissimi, sono state otto settimane di sacrificio, ma bisogna continuare così.

I numeri bassi non vogliono dire che il virus sia scomparso. Forse qualcuno ha pensato che il pericolo sia stato scampato, purtroppo non è ancora così. Facciamo attenzione: distanziamento sociale, mascherine, lavarsi le mani e, quando non necessario, evitare di stare in giro.“

