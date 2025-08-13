Il PSG conquista la Supercoppa Europea 

Il PSG supera il Tottenham ai calci di rigore, al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena e conquista la Supercoppa Europea

Gli inglesi hanno dominato per oltre 1 ora portandosi sul 2-0 grazie a Van de Ven e a Romero, con il secondo gol favorito da un errore del portiere Chevalier. Sembrava l’epilogo perfetto per la squadra di Londra, che ha persino sfiorato il terzo gol colpendo un palo, ma il PSG ha trovato nuove energie nel finale, iniziando la rimonta con Kang-in Lee e poi con Gonçalo Ramos che ha firmato il clamoroso 2-2 di testa su assist di Dembélé.

Per regolamento UEFA, non si è andati ai supplementari e la partita si è decisa ai calci di rigore con il PSG (risultato finale complessivo 6-5)

