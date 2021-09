Il punto. Sogna Napoli, Milan come lo scorso anno, primo punto per la Salernitana, i ‘trop gol’ di giornata

Il punto sul campionato di Serie A 2021-22 dopo la quinta giornata di campionato.

I risultati. Il Napoli batte quattro anche con la Sampdoria e resta l’unica squadra a punteggio pieno. Tengono le milanesi, riscatto della Juventus, frena ancora la Lazio, Roma e Fiorentina non sanno pareggiare (finora solo sconfitte o vittorie). In coda si fa difficile per il Cagliari mentre la Salernitana conquista il primo punto in classifica.

Il confronto punti alla 5° giornata tra il 2021-22 e il 2020-21. Se il Napoli è leader in campionato il Bologna lo è in questa speciale classifica (+ 5 punti). Bene la Roma (+4) come l’Inter e il Napoli (entrambe a +3). Il Milan ha gli stessi punti dello scorso anno mentre la Juventus è ancora con un saldo negativo (-4 punti) anche se peggio di tutte ha fatto il Sassuolo (-7 punti).

I gol. Finora sono stati segnati 159 gol dei quali 81 segnati dalle squadre di casa e 78 da quelle in trasferta. Con 18 gol l’Inter ha il miglior attacco, mentre con 3 gol il peggiore è quello del Venezia. Milan e Napoli hanno la miglior difesa con appena 2 gol al passivo, mentre è della Salernitana la peggior difesa (-14 gol). Sassuolo ancora a secco di gol in casa, mentre Empoli e Sampdoria hanno la porta inviolata in trasferta. Immobile guida la classifica marcatori con 6 gol davanti al cagliaritano Joao Pedro e all’interista Dzeko con 4.

I rigori. Finora sono stati assegnati 19 rigori dei quali 16 segnati e 3 sbagliati (Immobile, Insigne e Kessie). La Lazio con tre rigori a favore comanda la classifica.

I ‘trop’ gol di giornata. Altra giornata ricca di gol belli per giocate individuali o per giocate di squadra. Per l’azione corale di squadra, l’intelligenza di Insigne di servire su un piatto d’argento l’assist e per il sinistro chirurgico che ha messo la palla in rete di Fabiàn ci piace premiare il gol del 2-0 del Napoli.

Prossimo turno. Domani la Serie A torna subito in campo con le partite della settima giornata dove spiccano i big match Inter-Atalanta e Lazio-Roma. Napoli in casa con il Cagliari, Milan a La Spezia e Juventus che ospita la Sampdoria.

Comments

comments