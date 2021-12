Il punto sulla A. Bonaventura fa 500, l’Inter torna in vetta, crollano Lazio e Napoli, frenano Milan e Juve

Il punto sul campionato di Serie A 2021-22 dopo la 17esima giornata di campionato.

Risultati e classifica. L’Inter torna la macchina quasi perfetta della scorsa stagione batte il Cagliari e torna capolista solitaria approfittando del pareggio inatteso del Milan a Udine. La più accredita antagonista della squadra di Inzaghi sembra essere l’Atalanta che dopo Napoli espugna Verona e sale al terzo posto a -4 dalla vetta. Proprio il Napoli crolla con l’Empoli e registra la seconda sconfitta consecutiva per giunta al Maradona. Male la Juventus che si fa raggiungere dal Venezia e la Lazio sconfitta in casa del Sassuolo. Torna alla vittoria la Roma mentre in coda si fa dura per Cagliari, Genoa sconfitto nel derby con la Sampdoria e Salernitana mortificata in trasferta da una splendida Fiorentina.

Il confronto punti tra il 2021-22 e il 2020-21. Guida questa particolare classifica proprio la Fiorentina davanti a Torino e Bologna. Il Napoli scivola giù dal podio, la Juventus è quella che ha fatto peggio di tutte, male anche la Roma di Mourinho.

I gol. Nella 17° giornata sono stati segnati 28 gol. Il ‘viola’ Bonaventura ha segnato il gol numero 500 di questo campionato (di Lautaro il 100, Dzeko il 200, Zapata il 300, di Tameze il 400). In totale finora sono stati segnati 523 gol dei quali 286 dalle squadre di casa e 237 da quelle in trasferta. Con 43 gol è sempre l’Inter il miglior attacco del campionato mentre con 11 gol all’attivo quello della Salernitana è il peggiore. La difesa del Napoli è ancora la migliore con 13 gol al passivo, mentre per la peggior difesa lo Spezia ‘batte’ tutti con un -38 gol. Nella classifica Vlahovic (15 gol) stacca Immobile (13 gol) insidiato ora da Simeone del Verona (12 gol).

I rigori. Finora in Serie A sono stati assegnati 69 rigori dei quali 57 segnati e 12 sbagliati. L’Inter è la squadra che si è vista fischiare più rigori a favore mentre Torino e Spezia sono ancora senza rigori a favore. La squadra che si è vista fischiare più rigori contro è lo Spezia.

I ‘trop gol’ di giornata. Tra i gol più belli di giornata ci sono quelli di Bonaventura (per il gesto tecnico), Aramu, Berardi e Calhanoglu. Ma sul gradino più alto del podio sale l’acrobazia di Ibrahimovic che ha permesso al Milan di pareggiare a Udine, un premi anche all’intramontabile 40enne.

Il prossimo turno. La 18° giornata si annuncia favorevole all’Inter che affronta in trasferta la Salernitana, anche per i contemporanei big match Milan-Napoli e Atalanta-Roma. L’Empoli in casa dello Spezia sogna di agganciare la zona Europa visto che è appena a -2 punti dal sesto posto di Roma e Juventus.

