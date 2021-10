Il punto sulla A. Continua il testa a testa Napoli-Milan, è di Zapata il ‘300’, ‘trop gol’ di giornata è sfida Fabiàn-Ilicic

Il punto sul campionato di Serie A 2021-22 dopo la decima giornata di campionato.

Risultati e classifica. Ancora tante polemiche giuste per i rigori non fischiati e capziose per quelli dati nella giornata della prima vittoria del Sassuolo in casa della Juventus che fa scivolare i bianconeri momentaneamente fuori dall’Europa. La Salernitana, in attesa del derby con il Napoli, vince a Venezia e lascia al Cagliari di Mazzarri l’ultimo posto in classifica.

Il confronto punti tra il 2021-22 e il 2020-21. Il Napoli stacca la Fiorentina ed è sempre primo in questa particolare classifica che vede il Cagliari ultimo e la Juventus in ‘zona retrocessione’.

I gol. Finora sono stato segnati 314 gol dei quali 169 dalle squadre di casa e 145 da quelle in trasferta. Con 26 gol è sempre l’Inter il miglior attacco, mentre con appena 8 all’attivo quello del Venezia è il peggiore. Difesa del Napoli senza rivali con appena 3 gol al passivo, mentre la peggior difesa è quella dello Spezia che registra un -23. Zapata dell’Atalanta ha segnato il gol numero 300 del campionato (di Lautaro il numero 100, di Dzeko il numero 200). Senza novità la testa della classifica dei marcatori che vede Immobile con 8 gol seguito da Dzeko con 7 e da Joao Pedro, Simeone e Destro con 6.

I rigori. Finora in Serie A sono stat assegnati 48 rigori dei quali 39 segnati e 9 sbagliati. Napoli primo per rigori a favore e con la Roma è anche l’unica squadra senza rigori contro. Per Spezia e Torino invece nessun rigore a favore.

I ‘trop gol’ di giornata. Due gol si contendono la palma del gol più bello della decima giornata: Fabiàn del Napoli e Ilicic dell’Atalanta.

Il prossimo turno. Neanche il tempo di analizzare la decima giornata che già domani la Serie A torna in campo con gli anticipi dell’undicesima giornata. Classifica che potrebbe subire uno scossone dai due big match, Atalanta-Lazio e Roma-Milan, e il derby campano Salernitana-Napoli

