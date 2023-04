Il punto sulla A. Felicità Napoli, si infiamma la lotta Champions, in tre per evitare la Serie B

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 31esima giornata.

La giornata. La 31° giornata di Serie A ha registrato 6 vittorie delle squadre di casa, 3 di quelle in trasferta e 1 pareggio (nel derby salvezza tra Sampdoria e Spezia). Delle 27 reti messe a segno 17 le hanno realizzate le squadre di casa e 10 quelle in trasferta. Nessuna espulsione ma comminate 41 ammonizioni. Assegnati 2 rigori entrambi realizzati.

La classifica. Il Napoli si gode la felicità di aver battuto la Juventus a Torino e il notevole avvicinamento al terzo scudetto della sua storia. Alle sue spalle si infiamma la lotta Champions con Lazio seconda che ha un buon margine di vantaggio ma con Juventus (che probabilmente verrà penlizzata di nuovo), Roma, Milan, Inter e Atalanta racchiuse nello spazio di 7 punti. Con Sampdoria e Cremonese ormai vicinissime alla Serie B, la vittoria del Verona (26 punti) ha risucchiato nella lotta salvezza lo Spezia (27) e il Lecce (28).

I gol. Dopo i 27 gol segnati nella 31esima giornata in totale finora in questo campionato sono state realizzate 773 reti delle quali 425 dalle squadre di casa e 348 da quelle in trasferta. Osimhen con 21 gol continua a guidare la classifica marcatori davanti a Lautaro (15), Lookman e Nzola (13), Kvaratskhelia e Leao (12).

Top e flop:

– Napoli miglior attacco: 67 gol

– Sampdoria peggior attacco: 20 gol

– Lazio e Napoli miglior difese: -21 gol

– Cremonese peggior difesa: -57 gol

– Napoli miglior differenza reti: +46 gol

– Sampdoria peggior differenza reti: -32 gol

– Osimhen miglior marcatore: 21 gol.

I rigori Dopo 31 giornate in totale sono 87 i rigori fischiati dei quali 68 segnati e 19 sbagliati. La Roma è in testa alla classifica per i rigori a favore. Primo rigore stagionale a favore per il Verona. La Salernitana invece è quella che si è vista fischiare più rigori contro (10).

Il prossimo turno. Grande attesa per il Napoli che vincendo in casa con la Salernitana e in caso di contemporanea NON vittoria della Lazio con l’Inter a Milano conquisterebbe matematicamente lo Scudetto con sei turni di anticipo stabilendo il nuovo record della Serie A. Interessante la sfida in ottica Champions Roma-Milan. Atalanta in casa del Torino, Juventus che fa visita al Bologna. In zona retrocessione attenzione massima su Lecce-Udinese, Cremonese-Verona e Spezia-Monza.

Comments

comments