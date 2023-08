Il punto sulla A. Flop romane, conferma Napoli, sorpresa Verona, prime espulsioni e primo rigore sbagliato, arrivano i big match

Il punto sul campionato di Serie A 2023-24 dopo la 2° giornata.

La giornata. La grande sorpresa di giornata è la vittoria casalinga del Frosinone con l’Atalanta. Romane ancora in difficoltà mentre volano le milanesi entrambe prime a punteggio pieno. Con Inter e Milan al comando della classifica anche il Napoli campione d’Italia e la sorpresa Verona che ha sconfitto proprio la Roma. Nessuno 0-0 nella seconda giornata, caratterizzata da 5 vittorie delle squadre di casa, 2 da quelle in trasferta e 3 pareggi. Come nella prima giornata segnate 26 reti delle quali 16 realizzate dalle squadre di casa e 10 da quelle in trasferte.

Arrivate anche le prime espulsioni del campionato: Maxime Lopez del Sassuolo e Hien del Verona, oltre quella del collaboratore dell’allenatore del Bologna Thiago Motta dopo le proteste per il mancato rigore fischiato nella gara con la Juventus. In totale sono state comminate ben 41 ammonizioni, Salernitana-Udinese 1-1 è stata la gara con più ammoniti (8). In questa seconda giornata assegnati quattro rigori: due al Milan entrambi realizzati, due al Napoli uno segnato da Osimhen e uno sbagliato da Raspadori.

La classifica. Per le romane un solo punto in due (pareggio della Roma in casa con la Salernitana). Tra le pretendenti a un posto in Europa rallentano Juventus e Fiorentina (pareggio per entrambe) e Atalanta (sconfitta a Frosinone). A 0 punti con la Lazio anche Sassuolo ed Empoli.

I gol. Come anticipato nella seconda giornata sono state segnate 26 reti. In totakle i gol realizzate dopo le prime due giornate di campionato sono 52, delle quali 28 segnate dalle squadre in trasferta e 24 da quelle in casa.

Top e flop:

– Fiorentina e Milan miglior attacchi: 6 gol

– Cagliari, Sassuolo, Empoli peggior attacco: 0 gol

– Inter miglior difesa: 0 gol

– Genoa, Roma, Udinese, Frosinone, Udinese, Torino, Sassuolo peggior difese: – 4 gol

– Milan miglior differenza reti: +5 gol

– Sassuolo peggior differenza reti: – 4 gol

– Osimhen, Lautaro Marinez e Giroud miglior marcatori: 3 gol.

I rigori Dopo la seconda giornata sono 4 i rigori fischiati dei quali 3 segnati e 1 sbagliato.

Il prossimo turno. Nella prossima giornata arrivano i primi big match del campionato: Roma-Milan, Inter-Fiorentina e Napoli-Lazio. Potrebbero beneficiarne la Juventus impegnata a Empoli e il Verona ospite del Sssuolo.

VENERDI’ 1 SETTEMBRE:

18:30

Sassuolo-Veronare [DAZN]

20:45

Roma-Milan [DAZN].

18:30

Bologna-Cagliari [DAZN/Sky]

Udinese-Frosinone [DAZN]

20:45

Atalanta-Monza [DAZN/Sky]

Napoli-Lazio [DAZN].

18:30

Inter-Fiorentina [DAZN]

Torino-Genoa[DAZN]

20:45

Empoli-Juventus [DAZN/Sky]

Lecce-Salernitana [DAZN].

