Il punto sulla A. I segnali della Fiorentina, le difficoltà di Juventus e Atalanta, quota 100 gol vicina

Il punto sul campionato di Serie A 2021-22 dopo la terza giornata di campionato.

I risultati. Solo tre squadre a punteggio pieno: Napoli, Milan e Roma, due invece ancora a zero: Verona e Salernitana. Punti importanti in ottica salvezza per Udinese e Bologna. Juventus e Atalanta in difficoltà ma in passato entrambe le squadre sono uscite alla distanza entrando poi nelle prime quattro. Lazio alla ricerca dell’identità ‘sarriana’, mentre la Fiorentina lancia segnali ‘europei’.

Saltata la prima panchina. E’ quella del Verona che ha esonerato Di Francesco dopo la terza sconfitta consecutiva, si attende annuncio di Tudor.

I gol: già vicinissima quota 100. Dopo le prime tre giornate sono stati segnati 95 gol: 54 dalle squadre di casa e 41 da quelle in trasferta. Con 9 gol Inter, Roma e Lazio hanno il miglior attacco, mentre con 2 gol Sampdoria, Salernitana e Venezia hanno quello peggiore. Migliore difesa è quella del Milan con appena 1 gol al passivo mentre la peggiore è quella della Salernitana con un -11 gol. Immobile guida la classifica marcatori con 4 gol.

I rigori. Finora sono stati assegnati 15 rigori dei quali 12 segnati e 3 sbagliati (Immobile, Insigne e Kessie).

I ‘trop’ gol di giornata. Secondo la nostra redazione il romanista El Shaarawy e il doriano Augello si contendo la palma del miglior gol di giornata.

Prossimo turno. La Juventus è già al bivio nella supersfida casalinga con il Milan capolista: i bianconeri fermi a quota 1 devono assolutamente vincere per non allontanarsi troppo dal vertice della classifica. Napoli a Udine nel monday night, mentre la Salernitana in casa con l’Atalanta cerca i primi punti del campionato.

