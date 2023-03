Il punto sulla A. Il Napoli promesso sposo della ‘matematica’, due azzurri sul podio dei gol, la classifica dei rigori

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 27esima giornata.

La giornata. I risultati di ieri hanno registrato 6 vittorie delle squadre di casa, 2 di quelle in trasferta e 2 pareggi. Delle 25 reti messe a segno 14 le hanno realizzate le squadre di casa e 11 quelle in trasferta. Sono state comminate 6 espulsioni: 2 in campo (Ibanez della Roma e Sottil allenatore Udinese) e ben 4 per le tensioni al termine di Lazio-Roma e Inter-Juventus. In totale sventolati 46 cartellini gialli e assegnati 3 rigori tutti realizzati.

La quota ‘MATEMATICA’ dello scudetto. Al di là di quanti punti possa fare il Napoli a fine campionato e in attesa della decisione definitiva sulla penalizzazione della Juventus, la quota matematica per lo scudetto al momento è fissata a 86 punti, quota che solo il Napoli può raggiungere.

I gol. Dopo i 25 gol segnati nella 27esima giornata in totale finira in questo campionato sono state realizzate 681 reti delle quali 377 quelle realizzate dalle squadre di casa e 304 da quelle in trasferta.

Top e flop:

– Napoli miglior attacco: 64 gol

– Sampdoria peggior attacco: 16 gol

– Napoli miglior difesa: -16 gol

– Cremonese peggior difesa: -49 gol

– Napoli miglior differenza reti: +48 gol

– Sampdoria peggior differenza reti: -28 gol

– Osimhen miglior marcatore: 21 gol davanti a Lautaro Martinez (Inter) con 14 e Kvaratskhelia (Napoli) con 12.

I rigori Dopo 27 giornate in totale sono 76 i rigori fischiati dei quali 59 segnati e 17 sbagliati. L’’Atalanta è la squadra che ha avuto più rigori a favore (8). La Salernitana invece è quella che si è vista fischiare più rigori contro (10). Dopo 21 giornate restano ancora con zero rigori a favore Empoli, Udinese e Verona. Nessun rigore fischiato contro il Monza.

Il prossimo turno. Il campionato si ferma per un weekend per le gare delle nazionali. Si torna in campo nel weekend 1-3 aprile con la 28° giornata che offre il big match Napoli-Milan.

