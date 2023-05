Il punto sulla A. Il sud festeggia la salvezza del Lecce, definita la griglia Champions, possibile spareggio Spezia-Verona

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 37esima giornata.

La giornata. La 37° giornata di Serie A ha registrato 4 vittorie delle squadre di casa, 3 di quelle in trasferta e 3 pareggi. Delle 34 reti messe a segno 16 le hanno realizzate le squadre di casa e 18 quelle in trasferta. Tre le espulsioni di giornata delle quali una in campo per somma di ammonizioni e due con rosso diretto per i componenti della panchina (una per mister Sarri). In totale dono state distribuite 42 ammonizioni. Assegnat1 due rigori, entrambi nella gar Monza-Lecce: sbagliato quello dei brianzoli da Gytkjaer segnato da Colombo quello dei salentini.

La classifica. Il Lecce con la vittoria a Monza conquista la matematica salvezza e anche l’anno prossimo sarà una delle rappresentanti del sud in Serie A. Spezia e Verona invece sono appaiate a pari punti e se dovessero finire così il campionato si giocherebbero la salvezza in uno spareggio come previsto dal regolamento. Definita la griglia delle squadre italiane che andranno in Champions la prossima stagione: Napoli, Lazio, Inter e Milan. Nel caso in cui l’Inter dovesse vincere la finale con il City NON è previsto un posto aggiuntivo per le italiane. Atalanta, Roma e Juventus si contendono i due posti per i gironi di Europa League e quello per i preliminari di Conference League. Se la Juventus dovesse subire una nuova penalizzazione allora sarebbe oggi il Torino a sperare in un ripescaggio per i preliminari di Conference League.

I gol. Dopo i 34 gol segnati nella 37° giornata in totale ora sono 943 i gol segnati in Serie A dei quali 520 dalle squadre di casa e 423 da quelle in trasferta. Osimhen ormai vicino alla conquista del titolo di capocannoniere.

Top e flop:

– Napoli miglior attacco: 75 gol

– Sampdoria peggior attacco: 24 gol

– Napoli miglior difesa: -28 gol

– Sampdoria e Cremonese peggiori difesa: -69 gol

– Napoli miglior differenza reti: +47 gol

– Sampdoria peggior differenza reti: -45 gol

– Osimhen miglior marcatore: 25 gol.

I rigori Dopo 37 giornate in totale sono 103 i rigori fischiati dei quali 80 segnati e 23 sbagliati. Il Napoli con Roma e Sassuolo (9 rigori a testa) è alla guida della classifica dei rigori a favore, mentre la Salernitana divide con la Sampdoria la guida della classifica dei rigori fischiati contro (10).

Il prossimo turno. Il Napoli attende la Sampdoria per alzare al Maradona la coppa Scudetto e salutare Quagliarella che da l’addio al calcio giocato. Le uniche gare con interesse di classifica sono: Atalanta-Monza, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Inter, Milan-Verona e Roma-Spezia. Perr questo ultimo turno la Lega di Serie A non ha ancora ufficializzato gli anticipi e i posticipi.

Sono già 18 le squadre sicure di far parte della prossima Serie A.

NAPOLI Salernitana Juventus (in attesa del verdetto per la manovra stipendi che potrebbe portare alla Serie B) Torino Genoa (promosso dalla Serie B) Inter Milan Monza Atalanta Udinese Bologna Sassuolo Fiorentina Empoli Lazio Roma Frosinone (promosso dalla Serie B) Lecce.

Con Cremonese e Sampdoria già in Serie B Il tabellone verrà poi completato con:

1 squadra tra Spezia e Verona.

1 squadra dai play-off di Serie B tra bari, Cagliari, Sudtirol e Parma.

Comments

comments