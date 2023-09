Il punto sulla A. Inter squadra da battere, crisi Empoli, record di gol

Il punto sulla A: il riepilogo del campionato di Serie A 2023-24 dopo la 4° giornata.

La giornata.

Nella quarta giornata sono 5 le vittorie delle squadre di casa, 1 di quelle in trasferta e 4 i pareggi (ben due 0-0). L’Inter umilia il Milan e si candida a squadra da battere in questo campionato anche per le difficoltà del Napoli campione d’Italia (1 punto nelle ultime due gare). La Roma riscatta l’inizio deludente con la roboante vittoria per 7-0 sull’Empoli.

Tre le espulsioni di giornata (due per doppio giallo), sono state comminate 46 ammonizioni. Quattro i rigori fischiati e tutti realizzati. Sono invece state segnate 37 reti delle quali 25 dalle squadre di casa e 12 da quelle in trasferte.

La classifica.

Dopo la vittoria nel derby con il Milan solo l’Inter resta a punteggio pieno. La Juventus balza da sola al secondo posto e sembra essere lei la principale rivale dei nerazzurri, libera anche dagli impegni infrasettimanali delle coppe europee. Il Lecce si gode la quarta (momentanea) posizione in classifica, bene anche il neopromosso Frosinone che ha gli stessi punti del Napoli e scavalca in classifica l’Atalanta. Salernitana e Cagliari entrano in zona retrocessione a far compagnia all’Empoli unica squadra ancora a 0 punti (e 0 gol segnati).

I gol.

Come anticipato nella quarta sono state segnate 37 reti stabilendo così al momento il record di gol stagionali segnati in una stessa giornata. In totale i gol realizzati dopo le prime quattro giornate di campionato sono 114, delle quali 66 segnate dalle squadre in trasferta e 48 da quelle in casa. Dell’atalantino Koopmeiners il gol numero 100 di questo campionato.

Il Punto sulla A: top e flop.



– Inter miglior attacco: 13 gol

– Empoli peggior attacco: 0 gol

– Inter miglior difesa: 1 gol

– Empoli peggior difesa: – 12 gol

– Inter miglior differenza reti: +12 gol

– Empoli peggior differenza reti: – 12 gol

– Lautaro Marinez miglior marcatore: 5 gol.

I rigori.

Dopo la quarta giornata sono 15 i rigori fischiati dei quali 12 segnati e 3 sbagliati.

Il prossimo turno di Serie A con le dirette TV.

Prossimo turno senza match di particolare rilievo anche se è sempre difficile fare previsioni dopo gli impegni infrasettimanali nelle coppe europee di Napoli, Lazio, Inter e Milan in Champions, Roma e Atalanta in Europa League e Fiorentina in Conference League.

VENERDI’ 22 SETTEMBRE:

18:30

Salernitana-Frosinone[DAZN]

20:45

Lecce-Genoa [DAZN/SKY].

15:00

Milan-Verona [DAZN]

18:00

Sassuolo-Juventus [DAZN]

20:45

Lazio-Monza [DAZN/Sky].

12:30

Empoli-Inter [DAZN/Sky]

15:00

Atalanta-Cagliari [DAZN]

Udinese-Fiorentina [DAZN]

18:00

Bologna-Napoli [DAZN]

20:45

Torino-Roma [DAZN].

