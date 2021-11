Il punto sulla A. Juventus in crisi, Napoli alle stelle, Inter e Atalanta le insidie, ‘trop gol’ tinti di azzurro

Il punto sul campionato di Serie A 2021-22 dopo la 14esima giornata di campionato.

Risultati e classifica. Il Napoli torna da solo primo in classifica allungando sul Milan tenendo a distanza l’Inter favorita per lo scudetto. La Lazio di Sarri resta così nel terzetto che lotta per un posto in Conference League insieme alla Juventus e alla Fiorentina (anche loro sconfitte). La crisi della Juventus è amplificata dalle vittorie di Atalanta e Roma che allungano sul terzetto per un posto in Champions. Dopo il pareggio nello scontro diretto rischia di complicarsi sempre di più l’ultimo posto di Cagliari e Salernitana, ma rischia anche il Genoa con un allenatore (Shevchenko) non abituato ad allenare un club per giunta in lotta per non retrocedere.

Il confronto punti tra il 2021-22 e il 2020-21. Le sconfitte di Torino e Fiorentina lanciano il Napoli in testa anche a questa speciale classifica. Juventus e Cagliari restano in zona ‘retrocessione’ e proprio il Sassuolo avversario del Napoli mercoledì occupa l’ultima posizione.

I gol. Finora sono stato segnati 425 gol dei quali 232 dalle squadre di casa e 193 da quelle in trasferta. Con 34 gol è sempre l’Inter il miglior attacco anche se il Napoli ora è secondo, mentre con 11 gol all’attivo quello della Salernitana è il peggiore. La difesa del Napoli è ancora la migliore con 7 gol al passivo, mentre per la peggior difesa c’è un ex aequo Salernitana e Cagliari a -29 gol. Nella classifica marcatori Vlahovic con il gol segnato all’Empoli supera Immobile (fermo a 10) ed è primo con 11 gol.

I rigori. Finora in Serie A sono stati assegnati 63 rigori dei quali 53 segnati e 10 sbagliati. L’Inter raggiunge il Napoli nella classifica dei rigori a favore dove la casella di Torino e Spezia registra ancora un clamoroso 0. La squadra che si è vista fischiare più rigori contro è lo Spezia con 6 rigori contro. .

I ‘trop gol’ di giornata. E’ tutto azzurro Napoli il podio dei gol più belli di giornata con il primo gol di Mertens primo oltre che per lo spunto del belga anche per l’azione collettiva della squadra. Il terzo posto di Fabiàn ex aequo con il gol dell’interista Chalhanoglu e quello dell’attaccante del Sassuolo Scamacca.

Il prossimo turno. Sassuolo-Napoli si annuncia come una gara spettacolare dopo le prestazioni delle due squadre nell’ultimo turno rispettivamente con Milan e Lazio. Impegni sulla carta facili per l’Inter in casa con lo Spezia e l’Atalanta sempre in casa con il Venezia. Il Milan cerca il riscatto dopo due sconfitte consecutive in casa del Genoa che non può permettersi di perdere.

