Il punto sulla A. La Cremonese saluta, la penalizzazione della Juventus accende la lotta Champions, superata quota 900 gol

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 36esima giornata.

La giornata. La 36° giornata di Serie A ha registrato 4 vittorie delle squadre di casa, 3 di quelle in trasferta e 3 pareggi. Delle 35 reti messe a segno 20 le hanno realizzate le squadre di casa e 15 quelle in trasferta. Quattro le espulsioni di giornata delle quali tre in campo per somma di ammonizioni e una con rosso diretto per l’allenatore della Fiorentina Sousa. In totale dono state distribuite 37 ammonizioni. Assegnat1 quattro rigori tutti e quattro realizzati.

La classifica. La Cremonese retrocede in Serie B anche per la matematica, restano così Verona, Spezia e Lecce in lotta per la salvezza (una sola retrocede). La penalizzazione della Juventus fa scivolare i bianconeri al settimo posto in classifica e deve tifare Inter nella finale di Coppa Italia per accedere ai preliminari di Conference League. Con Napoli e Lazio già in Champions per i rimanenti due posti la lotta è tra Inter, Milan, Roma e Atalanta.

I gol. Nella 36° giornata eguagliato il record di gol segnati (35) già realizzato nella 18° giornata. In totale ora sono 909 i gol segnati in Serie A dei quali 504 dalle squadre di casa e 405 da quelle in trasferta. Di Immobile della Lazio su rigore il gol numero 900 di questo campionato.

Top e flop:

– Napoli miglior attacco: 73 gol

– Sampdoria peggior attacco: 22 gol

– Napoli miglior difesa: -26 gol

– Sampdoria peggior difesa: -67 gol

– Napoli miglior differenza reti: +47 gol

– Sampdoria peggior differenza reti: -45 gol

– Osimhen miglior marcatore: 23 gol.

I rigori Dopo 36 giornate in totale sono 101 i rigori fischiati dei quali 79 segnati e 22 sbagliati. Il Napoli con Roma e Sassuolo (9 rigori a testa) è alla guida della classifica dei rigori a favore, mentre la Salernitana divide con la Sampdoria la guida della classifica dei rigori fischiati contro (10).

Il prossimo turno. Inter e Atalanta una sfida importante, forse decisiva, per la Champions. Sfida tra finaliste delle coppe europee in Fiorentina-Roma, gara di cartello Juventus-Milan. Per la salvezza lo Spezia ospita il Torino, il Verona l’Empoli, il Lecce fa il visita al Monza grande sorpresa di questo campionato.

Sono già 17 le squadre sicure di far parte della prossima Serie A.

NAPOLI Salernitana Juventus (in attesa del verdetto per la manovra stipendi che potrebbe portare alla Serie B) Torino Genoa (promosso dalla Serie B) Inter Milan Monza Atalanta Udinese Bologna Sassuolo Fiorentina Empoli Lazio Roma Frosinone (promosso dalla Serie B).

Con Cremonese e Sampdoria già in Serie B Il tabellone verrà poi completato con:

2 squadre tra Lecce, Spezia e Verona.

1 squadra dai play-off di Serie B.

