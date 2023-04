Il punto sulla A. Le romane alla riscossa, altro passo ‘tricolore’ del Napoli, Zaccagni primo italiano ma Mancini non lo convoca

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 29esima giornata.

La giornata. I risultati di ieri hanno registrato 2 vittorie delle squadre di casa, 4 di quelle in trasferta e 4 pareggi. Delle 25 reti messe a segno 11 le hanno realizzate le squadre di casa e 14 quelle in trasferta. E’ stata comminata un sola espulsione (non dal campo a un componente della panchina della Juventus). In totale sventolati 51 cartellini gialli e assegnati 2 rigori entrambi realizzati.

La classifica. Il Napoli allunga sulle milanesi con l’Inter che esce fuori dalla zona Champions. Tengono il passo della capolista le due romane con la Lazio seconda e la Roma terza in attesa della decisione definitiva sulla penalizzazione della Juventus. Nutrono speranze europee Fiorentina e Bologna, mentre in zona retrocessione la Cremonese vince lo scontro diretto che avvicina la Sampdoria alla Serie B, mentre il portiere del Sassuolo Consigli regala una speranza di salvezza al Verona ora più vicino a Spezia e Lecce.

I gol. Dopo i 25 gol segnati nella 29esima giornata in totale finora in questo campionato sono state realizzate 704 reti delle quali 399 dalle squadre di casa e 330 da quelle in trasferta.

Zaccagni, che Mancini non ha convocato in Nazionale, è il primo italiano a raggiungere in questo campionato la doppia cifra (10 gol alla pari di Beto, Leao, e Dia) alle spalle di Osimhen, Lautaro, Lookman, Nzola, Kvaratskhelia e Dybala.

Top e flop:

– Napoli miglior attacco: 66 gol

– Sampdoria peggior attacco: 18 gol

– Lazio miglior difesa: -20 gol

– Cremonese peggior difesa: -54 gol

– Napoli miglior differenza reti: +45 gol

– Sampdoria peggior differenza reti: -32 gol

– Osimhen miglior marcatore: 21 gol davanti a Lautaro (Inter) con 14 e Lookman (Atalanta) e Nzola (Spezia) con 13.

I rigori Dopo 29 giornate in totale sono 81 i rigori fischiati dei quali 64 segnati e 17 sbagliati. La Roma ha raggiunto l’Atalanta in testa alla classifica per i rigori a favore. Primo rigore stagionale a favore per l’Udinese che coincide con il primo fischiato contro il Monza. Solo il Verona non ha ancora beneficiato di un rigore a favore. La Salernitana invece è quella che si è vista fischiare più rigori contro (10).

Il prossimo turno. Nella giornata che si gioca nel mezzo del doppio turno dei quarti di finale delle coppe europee, la capolista Napoli ospita il Verona, Lazio in trasferta con lo Spezia e Roma che ospita l’Udinese. Derby lombardo casalingo con il Monza per l’Inter, mentre il Milan va a Bologna. In ottica europea interessante sfida Fiorentina-Atalanta. Il Lecce in casa con la Sampdoria vuole interrompere la serie negativa di sei sconfitte consecutive.

