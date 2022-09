Il punto sulla A. L’inattesa capolista, Roma piange, salta la prima panchina, Leao fa il ‘100’

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 5° giornata.

Risultati e classifica. Dopo cinque giornate in testa alla classifica c’è la sorpresa Atalanta di certo tra le meno considerate alla vigilia del campionato. Prima con merito la squadra di Gasperini libera anche dagli impegni di coppa. Il Milan vince il derby con l’Inter, la Juventus non decolla e Allegri è travolto dal malumore della piazza dopo il pareggio con la Fiorentina. Piange la Capitale dopo l’umiliante 0-4 della Roma in casa dell’Udinese e la sconfitta della Lazio (1-2 in casa) con un ottimo Napoli. Sia Mourinho che Sarri non hanno accettato al superiorità dei rispettivi avversari e si sono aggrappati all’alibi dei perdenti prendendosela senza ragione alcuna con gli arbitri. Monza ancora a zero punti in classifica e panchina di Stropa sempre più a rischio. Panchina del Bologna che nvece non è più dell’esonerato Mihajlovic.

Errori arbitrali. Tutto sommato una giornata positiva per gli arbitri. La gestione non uniforme dei cartellini tanto per i falli che per le proteste plateali il neo di giornata dei direttori di gara. Lscia qualche dubbio il contatto Mario Rui-Lazzari in Lazio-Napoli ma il VAR non è potuto intervenire considerando che l’unica cosa da valutare era l’intensità del contatto che spettava solo e soltanto all’arbitro in campo. Forse Sozza ha visto bene visto che dopo la gomitata Lazzari si è rialzato più pimpante di come ha giocato.

I gol. Nella quinta giornata sono stati segnati 27 gol e in totale finora sono 121 (media 2,42 a partita) dei quali 75 dalle squadre di casa e 47 da quelle in trasferta. Dekl milanista Leao il gol numero 100 di questo campionato. Facile quindi immaginare che nella prossima giornata si raggiungerà già quota 100 gol. Del Napoli al momento il miglior attacco (12 gol), dell’Atalanta e della Juventus la miglior difesa (2 gol subìti).

I rigori. Dopo la quinta giornata sono stati fischiati 10 rigori: 7 realizzati e 3 sbagliati.

I ‘trop gol’ di giornata. Gol non particolarmente belli nella quinta giornata di Serie A. Bello il gol di Kvaratskhelia per la potente conclusione di prima ma soprattutto bella l’azione di Anguissa autore dell’assist vincente.

Il prossimo turno. Sesta giornata senza big match ma con impegni tutti da giocare per Milan (in casa della Sampdoria in crisi) e Inter (in casa con un bel Torino). La Juventus ospita la Salernitana mentre il Napoli deve sfatare il tabù Spezia al Maradona. Roma a Empoli e Lazio che ospita il Verona. Impegno facile sulla carta per la capolista Atalanta che ospita nel derby lombardo la Cremonese.

