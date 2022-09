Il punto sulla A. L’inedita coppia in testa, il VAR di Napoli-Lecce, i primi rigori sbagliati, a caccia del ‘100’

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 4° giornata.

Risultati e classifica. Dopo quattro giornate in testa alla classifica c’è l’inedita coppia Roma-Atalanta con 10 punti. Insegue l’Inter a una lunghezza quindi il quartetto Napoli-Milan-Juventus-Lazio a -2 dalle capolista. Ancora a zero invece le neopromosse Cremonese Monza. Bene la Salernitana che con 5 punti occupa con merito il centro classifica.

Errori arbitrali. Tutto sommato una giornata positiva per gli arbitri. Marcenaro non aiutato dal dal VAR in Napoli-Lecce sul rigore per i salentini. A velocità normale ci sta tutto e quindi Marcenaro sotto questo punto di vista è incolpevole ma il problema è che Abisso al VAR, almeno così dicono i moviolisti, non avrebbe trovato un immagine chiara dell’intervento sul pallone di Ndombelé tale da rettificare la decisione dell’arbitro sul campo. L’unico vero errore di giornata è stato commesso da Aureliano che prima assegna giustamente un rigore netto alla Sampdoria, poi invitato al VAR dal collega Guida ha corretto, sbagliando, la sua decisone favorendo così la Lazio.

I gol. Nella quarta giornata sono stati segnati 22 gol e in totale finora sono 94 (media 2,35 a partita) dei quali 59 dalle squadre di casa e 35 da quelle in trasferta. Facile quindi immaginare che nella prossima giornata si raggiungerà già quota 100 gol. Del Napoli al momento il miglior attacco (10 gol), di Gabbiadini il primo gol della Sampdoria in questo campionato.

I rigori. Nella quarta giornata sono stati fischiati cinque rigori: 3 realizzati (2 dall’atalantino Koopmeiners e dal bolognese Arnautovic) e due invece sbagliati: da Berardi (Sassuolo) il primo di questo campionato e dal leccese Colombo parato da Meret. In totale i rigori assegnati dopo quattro giornate sono saliti a 9, dei quali 7 segnati e 2 sbagliati.

I ‘trop gol’ di giornata. Tra i gol più belli di giornata a contendersi il podio segnaliamo quelli del leccese Colombo, di Barella dell’Inter, di Okereke della Cremonese, del classe 2003 Baldanzi dell’Empoli e la punizione di Vlahovic .

Il prossimo turno. Quinta giornata davvero interessante con tanti big match che diranno molto sulle ambizioni delle squadre di vertice. Le due capolista in trasferta: la Roma a Udine e l’Atalanta impegnata nel derby lombardo con il Monza. Soprattutto interessanti gli anticipi del sabato delle squadre impegnate in Champions:

Fiorentina-Juventus (ore 15:00)

Milan-Inter (18:00)

Lazio-Napoli (20:45).

