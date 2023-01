Il punto sulla A. Napoli da record, si infiamma la lotta Champions, parte la ‘caccia’ al gol numero 500

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 19esima giornata.

La classifica. Il Napoli chiude il girone di andata con 50 punti (quarto record di sempre) e con un vantaggio di 12 punti sulla seconda. Mai nella storia della Serie A una squadra ha chiuso il girone di andata con 12 punti di vantaggio sulla seconda. Piange Milano per le sconfitte di Inter e Milan, ride invece Roma con la Lazio e Roma che vincono e si candidano a un posto nella prossima Champions League. In piena lotta Champions anche l’Atalanta, grazie anche alla penalizzazione della Juventus ormai decima a 14 punti dal quarto posto. In zona retrocessione sempre più difficile la situazione della Sampdoria e della Cremonese, mentre il Verona spera di riagguantare almeno due tra Sassuolo, Spezia e Salernitana.

I gol. Nella 19° giornata sono stati segnati 23 gol. In totale sono stati segnati finora 492 gol e nella prossima giornata si supererà toccherà quota 500 gol in questo campionato. Dei gol segnato finora sono 281 quelli realizzati dalle squadre di casa e 211 da quelle in trasferta.

Top e flop:

– Napoli miglior attacco: 46 gol

– Sampdoria peggior attacco: 8 gol

– Napoli miglior difesa: -14 gol

– Salernitana peggior difesa: -37 gol

– Napoli miglior differenza reti: +32 gol

– Sampdoria peggior differenza reti: -24 gol

– Osimhen miglior marcatore: 13 gol davanti a Lookman (Atalanta) con 11.

I rigori. Dopo 19 giornate in totale sono 51 i rigori fischiati dei quali 38 segnati e 13 sbagliati. Primo rigore contro fischiato all’Atalanta, che è anche la squadra che ha avuto più rigori a favore (8). La Salernitana invece è quella che si è vista fischiare più rigori contro (7). Dopo 19 giornate restano ancora con zero rigori a favore Empoli, Sampdoria, Udinese e Verona. Nessun rigore fischiato contro invece per Monza e Roma.

I ‘trop gol’ di giornata. Si giocano senza dubbio la palma di miglior gol della giornata Miranchuk del Torino e Caprari del Monza.

Il prossimo turno. Il girone di ritorno inizia con il big match Napoli-Roma. Il Milan ospita il Sassuolo mentre l’Inter fa visita alla disperata Cremonese. Si annunciano gara spetacolari Juventus-Monza e Lazio-Fiorentina. In zona retrocessine altro match difficile per la Sampdoria ospite della lanciata Atalanta, interessante anche Lecce-Fiorentina.

Comments

comments