Il punto sulla A. Napoli primo da solo dopo 1302 giorni, Roma fa la stupida, Juve in crisi, Fiorentina la minaccia

Il punto sul campionato di Serie A 2021-22 dopo la quarta giornata di campionato.

I risultati. Napoli unica squadra a punteggio pieno. Tengono le milanesi mentre Roma fa la stupida per una sera e registra la sconfitta di Mourinho a Verona e il sofferto pareggio della Lazio in casa con il Cagliari. Juventus in crisi ma ha le carte in regola per rimontare (sperando lo faccia con le proprie forze). Intanto la Fiorentina si candida a entrare nel club delle sorelle. La Salernitana è l’unica squadra che vede uno zero nella casella dei punti in classifica.

Il confronto 4° giornata tra il 2021-22 e il 2020-21. Proprio la Fiorentina è la squadra che ha migliorato il proprio rendimento (+5 punti), il Napoli fa registrare un positivo +3. Peggio di tutte Juventus e Sassuolo (-6 punti).

I gol. Di Lautaro Martinez il gol numero 100 del campionato arrivato a quota 128 gol dei quali 68 segnati dalle squadre di casa e 60 da quelle in trasferta. Con 15 gol l’Inter ha il miglior attacco, mentre con 2 gol il peggiore è quello della Salernitana. Milan e Napoli hanno la miglior difesa con appena 2 gol al passivo, mentre è della Salernitana anche la peggior difesa (-12 gol). Immobile guida la classifica marcatori con 5 gol davanti al cagliaritano Joao Pedro con 4.

I rigori. Finora sono stati assegnati 16 rigori dei quali 13 segnati e 3 sbagliati (Immobile, Insigne e Kessie).

I ‘trop’ gol di giornata. Una giornata ricca di gol belli per giocate individuali o per giocate di squadra come quelli realizzati dal Napoli. Difficile votare il più bello, ma volendo premiare un singolo allora ‘premiamo’ il gol di Saponara della Fiorentina.

Prossimo turno. Neanche il tempo di archiviare la quarta giornata che appena a poco meno di 22 ore si gioca già la quinta giornata. La capolista Napoli attesa dalla difficile trasferta in casa della Sampdoria. Il big match è sicuramente Fiorentina-Inter. Tra le altre partite Milan-Venezia, Roma-Udinese, Torino-Lazio, Atalanta-Sassuolo e Spezia-Juventus.

Comments

comments