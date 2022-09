Il punto sulla A. Torna l’ammucchiata in testa, disastro arbitri, il bomber a sorpresa

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 6° giornata.

Risultati e classifica. L’Atalanta pareggia in casa il derby con la Cremonese e si fa raggiungere in testa dal Napoli e dal Milan vittoriosi rispettivamente con Spezia e Sampdoria. Vincono anche Inter, Roma e Lazio mentre la Juventus pareggia tra le polemiche con la Salernitana. Ma la vera sorpresa di questo inizio di campionato è l’Udinese dell’ottimo mister Sottil, seconda a -1 dalla vetta. Primo punto in campionato per il Monza (anche questo tra le polemiche) in casa del Lecce. Dopo la sesta giornata torna l’ammucchiata in testa alla classifica con ben sette squadre in soli tre punti. In difficoltà la Fiorentina.

Errori arbitrali. Giornata negativa per gli arbitri con Marcenaro e Pairetto al centro delle polemiche. Marcenaro in Juventus-Salernitana non assegna un rigore alla Salernitana, non giudica falloso l’intervento di Cuadrado su un avversario in occasione dell’azione che ha portato al rigore del pareggio della Juventus ma poi è bravo e coraggioso ad annullare il gol-vittoria alla Juventus e a non perdere lucidità in occasione della rissa finale. Peggio ha fatto l’internazionale Pairetto che non solo non vede live due nettissimi falli di mano dei difensori del Monza ma poi non ha neanche l’umiltà di andare a vederli al VAR.

I gol. Nella sesta giornata sono stati segnati 25 gol e in totale finora ne sono stati segnati 147 (media 2,45 a partita) dei quali 88 dalle squadre di casa e 59 da quelle in trasferta. Del Napoli al momento il miglior attacco (13 gol), dell’Atalanta la miglior difesa (3 gol subìti). Il capocannoniere del campionato non gioca in nessuna delle big di vertice: è Arnautovic del Bologna in testa con 6 gol.

I rigori. Dopo la sesta giornata sono stati fischiati 14 rigori: 9 realizzati e 5 sbagliati. Inter, Lzio e Napoli le tre big senza rigori a favore.

I ‘trop gol’ di giornata. Gol non particolarmente belli nella sesta giornata di Serie A, ma volendo premiarne quello del laziale Luis Alberto meriterebbe una menzione.

Il prossimo turno. Settima giornata con il super match di San Siro tra le capolista Milan e Napoli. L’altra capolista Atalanta ospite della Roma e primo esame di maturità per l’Udinese che ospita l’Inter.

