Il punto sulla A. Vola Milano, Napoli a due facce, ora la sosta poi il derby

Il punto sul campionato di Serie A 2023-24 dopo la 3° giornata.

La giornata. In questo turno registrate 6 vittorie delle squadre di casa e 3 i quelle in trasferta, 1 pareggio per 0-0 tra Udinese e Frosinone. La Lazio muove la classifica e conquista i primi tre punti battendo al Maradona il Napoli a due facce: da Scudetto nel primo tempo da retrocessione nella ripresa. Sconfitto anche il Verona a Sassuolo e le due milanesi ne approfittano per restare le uniche due squadre a punteggio pieno. Una Juventus concreta insieme al Lecce resta a due punti dalla vetta. Una sola espulsione in questa giornata (Tomori del Milan), mentre sono state comminate 46 ammonizioni. Ben 6 i rigori fischiati dei quali 4 segnati e 2 sbagliati. In totale sono state segnate 25 reti delle quali 17 dalle squadre di casa e 8 da quelle in trasferte.

La classifica. Solo Inter e Milan restano a punteggio pieno. Il Napoli scivola al quinto posto scavalcato da Juventus e Lecce. La Lazio e Sassuolo lasciano il fondo della classifica dove resta l’Empoli unica squadra ancora a 0 punti (e 0 gol segnati).

I gol. Come anticipato nella seconda giornata sono state segnate 25 reti (record ‘negativo’ di queste prime tre giornate). In totale i gol realizzati dopo le prime tre giornate di campionato sono 77, delle quali 41 segnate dalle squadre in trasferta e 36 da quelle in casa.

Top e flop:

– Inter e Milan migliori attacchi: 8 gol

– Empoli peggior attacco: 0 gol

– Inter miglior difesa: 0 gol

– Fiorentina peggior difesa: – 7 gol

– Inter miglior differenza reti: +8 gol

– Empoli peggior differenza reti: – 5 gol

– Lautaro Marinez miglior marcatore: 5 gol.

I rigori Dopo la seconda giornata sono 11 i rigori fischiati dei quali 8 segnati e 3 sbagliati.

Il prossimo turno. Prossimo weekend senza campionato per le partite delle nazionali. Si riprende sabato 16 settembre con in campo le squadre impegnate in Champions. Derby di Milano match clou di giornata, poi Juventus-Lazio e Genoa-Napoli.

SABATO 16 SETTEMBRE:

15:00

Juventus-Lazio [DAZN]

18:00

Inter-Milan [DAZN]

20:45

Genoa-Napoli [DAZN/Sky].

15:00 Juventus-Lazio [DAZN] 18:00 Inter-Milan [DAZN] 20:45 Genoa-Napoli [DAZN/Sky]. DOMENICA 17 SETTEMBRE:

12:30

Cagliari-Udinese [DAZN/Sky]

15:00

Frosinone-Sassuolo [DAZN]

Monza-Lecce [DAZN]

18:00

Fiorentina-Atalanta [DAZN]

20:45

Roma-Empoli [DAZN].

12:30 Cagliari-Udinese [DAZN/Sky] 15:00 Frosinone-Sassuolo [DAZN] Monza-Lecce [DAZN] 18:00 Fiorentina-Atalanta [DAZN] 20:45 Roma-Empoli [DAZN]. LUNEDI’ 18 SETTEMBRE:

18:00

Salernitana-Torino [DAZN]

Verona-Bologna [DAZN/Sky]

