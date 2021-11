Il punto sulla Serie A. Crollano la Juventus e Mazzarri, applausi per l’Empoli, il ‘trop gol’ di giornata

Il punto sul campionato di Serie A 2021-22 dopo l’undicesima giornata di campionato.

Risultati e classifica. Napoli e Milan continuano il loro testa a testa in vetta alla classifica con ormai la sola Inter nel ruolo di inseguitrice (-7 punti), visto che le due quarte (Roma e Atalanta) sono a -12 dalla coppia di testa. Crollano la Juventus (-16 da Napoli e Milan) alla seconda sconfitta consecutiva in campionato e il Cagliari di Mazzarri sempre ultimo dopo la terza sconfitta consecutiva. Da sottolineare invece l’ottimo inizio di campionato dell’Empoli ottavo in classifica a pari punti con Verona, Bologna e Juventus.

Il confronto punti tra il 2021-22 e il 2020-21. Exploit della Fiorentina che balza in testa a questa particolare classifica con un promettente +9 punti in ottica europea. Il Napoli scivola dal primo al terzo posto malgrado abbia confermato il +7, scavalcato anche dal Torino (+8) che inizia a raccogliere i frutti del lavoro di Juric. Juventus ultima con il Sassuolo (-8).

I gol. Finora sono stato segnati 338 gol dei quali 185 dalle squadre di casa e 153 da quelle in trasferta. Con 28 gol è sempre l’Inter il miglior attacco, mentre con appena 8 gol all’attivo quello del Venezia è il peggiore. Difesa del Napoli senza rivali con appena 3 gol al passivo, mentre la peggior difesa è quella dello Spezia che registra un -26 gol. Si muove la classifica marcatori con Immobile (Lazio) che si porta a 9 gol seguito da Simeone (Verona) e Vlahovic (Fiorentina) che con 8 gol scavalcano Dzeko fermo a quota 7.

I rigori. Finora in Serie A sono stati assegnati 51 rigori dei quali 42 segnati e 9 sbagliati. Napoli primo per rigori a favore ed unica squadra senza rigori contro. Per Spezia e Torino invece nessun rigore a favore.

I ‘trop gol’ di giornata. Tra i gol più belli di giornata segnaliamo il secondo di Simeone segnato in Verona-Juventus e per l’azione corale il secondo del ‘fiorentino’ Vlahovic.

Il prossimo turno. Il derby di Milano Milan-Inter e lo ‘spareggio’ per un posto in Europa League tra Juventus e Fiorentina sono i match più interessanti di giornata. Grande curiosità per la sfida in ‘casa Lotito’ tra Lazio e Salernitana e il ritorno del Verona a Napoli dopo il pareggio dello scorso anno che ha estromesso gli azzurri dalla Champions League.

