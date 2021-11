Il punto sulla Serie A. Frenano le capolista, Mourinho e Mazzarri in crisi, i ‘trop gol’ di giornata

Il punto sul campionato di Serie A 2021-22 dopo la dodicesima giornata di campionato.

Risultati e classifica. Napoli sempre a pari punti con il Milan in testa alla classifica ma primo per la differenza reti. Il pareggio delle due capolista permette ad Atalanta, Lazio e Juventus di recuperare due punti in classifica. Male la Roma alla seconda sconfitta consecutiva. A proposito di sconfitte consecutive: il Cagliari di Mazzarri è alla quarta sconfitta consecutiva e occupa l’ultimo posto nella corta classifica della zona retrocessione dove c’è una Sampdoria in crisi alla terza sconfitta consecutiva che permette al Bologna di agganciare la zona Europa.

Il confronto punti tra il 2021-22 e il 2020-21. Il Torino sembra aver trovato i suoi equilibri con Juric in panchina e condivide con Fiorentina e Napoli la vetta della classifica del rendimento rispetto allo scorso campionato. In ‘zona retrocessione’ Juventus, Cagliari e Sassuolo.

I gol. Finora sono stato segnati 367 gol dei quali 202 dalle squadre di casa e 165 da quelle in trasferta. Con 29 gol è sempre l’Inter il miglior attacco, mentre con 10 gol all’attivo quello della Salernitana è il peggiore. Difesa del Napoli senza rivali con appena 4 gol al passivo, mentre per la peggior difesa c’è un ex aequo Spezia, Salernitana e Cagliari a -26 gol. Si muove la classifica marcatori con Immobile (Lazio) che si porta a 10 gol seguito da Simeone (Verona) a 9 entrambi a segno nelle gare di ieri.

I rigori. Finora in Serie A sono stati assegnati 55 rigori dei quali 45 segnati e 10 sbagliati. Napoli primo per rigori a favore ed unica squadra senza rigori contro. Per Spezia e Torino invece nessun rigore a favore.

I ‘trop gol’ di giornata. Il gesto tecnico di Okereke, autore del gol vittoria del Venezia con la Roma, merita di salire sul podio del gol più bello di giornata. Per l’azione corale di squadra merita una citazione il gol di Pasalic dell’Atalanta.

Il prossimo turno. La Serie A osserva un weekend di riposo per lasciare spazio alle qualificazioni mondiali delle nazionali. Si torna in campo nel weekend del 20-22 novembre con la tredicesima giornata che si annuncia interessante. Inter-Napoli, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan potrebbero dare uno scossone alla classifica.

