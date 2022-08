Il punto sulla Serie A. Il 3+3 della seconda giornata, l’importanza del VAR, i ‘trop gol’ ancora azzurri

Il punto sul campionato di Serie A 2021-23 dopo la 2° giornata di campionato.

Risultati e classifica. Se nella prima giornata non ci sono stati pareggi nella seconda invece non ci sono state vittorie in trasferta. Sono rimaste in tre le squadre a punteggio pieno: Napoli, Inter e Roma. Di contro sono solo tre le squadre ancora a zero punti: tutte e tre le neopromosse Monza, Lecce e Cremonese. Giornata senza nessun rigore concesso.

Errori arbitrali. Il VAR ha salvato diversi arbitri da gravi errori di valutazione. E’ successo a Forneau (gol annullato a Petagna in Napoli-Monza), Abisso (fuorigioco netto sul gol di Rabiot però non rilevato dal suo assistente), Aureliano (rigore inesistente per l’Udinese nella gara con la Salernitana).

I gol. Sono appena 13 i gol segnati nella seconda giornata anche per i quattro 0-0. Del Napoli al momento il miglior attacco (9 gol), Salernitana con Empoli e Sampdoria ancora senza gol segnati.

I rigori. Il primo rigore della stagione è stato fischiato in favore del Milan. In totale sono tre i rigori fischiati nella prima giornata e tutti realizzati assegnati alla Juventus (contro il Sassuolo), al Milan (contro l’Usinese) e al Bologna (contro la Lazio).

I ‘trop gol’ di giornata. Tra i gol più belli di giornata quello di Berardi del Sassuolo e i tocchi di fino di Lautaro dell’Inter e Arnautovic del Bologna. Ma il podio dei gol più belli di giornata ancora una volta si tinge di azzurro con le due perle di Kvaratskhelia e l’azione corale che ha portato al gol di Osimhen.

Il prossimo turno. Giornata numero 3 come 3 sono gli scontri diretti tra le squadre impegnate nelle coppe europee: Lazio-Inter, Juventus-Roma e Fiorentina-Napoli.

Comments

comments