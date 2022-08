Il punto sulla Serie A. L’exploit del Napoli, podio azzurro per i ‘trop gol’ di giornata, prossimo turno con big-match

Il punto sul campionato di Serie A 2021-23 dopo la 1° giornata di campionato.

Risultati e classifica. Nessun pareggio con le vittorie divise equamente tra squadre in casa e squadre in trasferta (5 a testa). Vincono tutte e otto le squadre che puntano a un posto in Europa con l’aggiunta di Torino e Spezia. Soffrono Fiorentina e Inter, vittorie di misura per Roma e Lazio. Goleada del Napoli, tutto facile per la Juventus e il Milan anche se aiutato a pareggiare con un rigore regalato. Il portiere Maximiano della Lazio è il primo espulso del campionato.

Errori arbitrali. Malgrado i buoni propositi di Rocchi e Doveri sugli arbitraggi più all’inglese, sono già due gli errori gravi commessi dagli arbitri. In Sampdoria-Atalanta (0-2) sullo 0-0 l’arbitro Dionisi assegna un gol regolare al doriano Caputo ma l’internazionale Pairetto al VAR lo fa annullare per un contatto veniale con un difensore dell’Atalanta. In Milan-Udinese (4-2) con l’Udinese in vantaggio 1-0 l’arbitro Marinelli giudica non da rigore un normale contatto di gioco tra il milanista Calabria e l’udinese Soppy, ma al VAR l’esperto Mazzoleni (sempre lui) lo convince ad assegnare un rigore ai rossoneri.

I gol. Sono 34 i gol segnati in questa prima giornata. IL primo gol in ordine cronologico del campionato è stato segnato da Becao dell’Udinese. Storico quello segnato da Dany Mota al Torino perché è il primo in assoluto in Serie A per il Monza. Arrivate anche le prime due doppiette con Vlahovic della Juventus (uno su rigore) e Rebic del Milan. Da segnalare il feeling con il gol di Immobile. Così come è da segnalare che nel Napoli è andato in gol in pratica tutto il tridente d’attacco: Kvaratskhelia-Osimhen-Politano(subentrato al posto di Lozano). Del Napoli al momento il miglior attacco (5 gol).

I rigori. Il primo rigore della stagione è stato fischiato in favore del Milan. In totale sono tre i rigori fischiati nella prima giornata e tutti realizzati assegnati alla Juventus (contro il Sassuolo), al Milan (contro l’Usinese) e al Bologna (contro la Lazio).

I ‘trop gol’ di giornata. Tanti bei gol nella prima giornata tra giocate dei singoli (il tocco del torinista Miranchuk, l’acrobazia dell’altro torinista Sanabria e la freddezza di Lookman dell’Atalanta) e belle azioni che hanno portato al gol i ‘napoletani’ Lobotka, Zielinski e Politano tutti e tre che meritano di salire sul podio dei ‘trop gol’ di giornata.

Il prossimo turno. Seconda giornata che presenta già un big match: Atalanta-Milan. Oltre al derby lombardo in programma anche il derby toscano Empoli-Fiorentina. Sulla carta impegni facili per Inter e Roma, sfide interessanti per la Lazio in casa del Torino e della Juventus in casa della Sampdoria. La prima trasferta in Serie A del Monza è nello stadio con il nome più prestigioso al Diego Armando Maradona contro il Napoli.

