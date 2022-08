Il punto sulla Serie A. Nessuna squadra a punteggio pieno, l’ammucchiata in testa, la Sampdoria non segna più, i ‘trop gol’ di giornata

Il punto sul campionato di Serie A 2021-23 dopo la 2° giornata di campionato.

Risultati e classifica. Dopo tre giornate non c’è nessuna squadra a punteggio pieno dopo i pareggi in trasferta di Roma (1-1 con la Juventus) e Napoli (0-0 con la Fiorentina) e la sconfitta dell’Inter (1-3 in casa della Lazio). Primo punto per una neopromossa con il Lecce che pareggia 1-0 in casa con l’Empoli, ancora a zero Cremonese Monza. In classifica ben 6 squadre in testa con 7 punti (Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino, Roma).

Errori arbitrali. Il VAR funziona bene e ancora una volta sono stati corretti alcuni episodi difficili da vedere per gli arbitri. Il VAR non ha funzionato solo a Milan dove al Bologna è stato negato un rigore netto nella sconfitta con il Milan.

I gol. Nella terza giornata sono stati 25 gol e in totale finora sono 72 (media 2,4 a partita) dei quali 43 dalle squadre di casa e 29 da quelle in trasferta. Del Napoli al momento il miglior attacco (9 gol), la Sampdoria ancora senza gol segnati.

I rigori. Nella terza giornata è stato fischiato un solo rigore segnato da Nzola in Spezia-Sassuolo 2-2. In totale i rigori segnati dopo tre giornate sono appena 4 (tutti segnati) in favore di Milan (contro l’Udinese), Juventus (contro il Sassuolo), Bologna (contro la Lazio) e appunto Spezia (contro il Sassuolo).

I ‘trop gol’ di giornata. Tra i gol più belli di giornata a contendersi il podio segnaliamo quello del laziale Luis Alberto, del milanista Giroud, di Sernicola (Cremonese), Parisi (Empoli) e Strefezza (Lecce).

Il prossimo turno. Terza giornata non ancora metabolizzata che si torna subito in campo con il turno infrasettimanale senza sfide di particolare interesse con Napoli, Inter. Juventus e Roma che giocano in casa, Milan, Fiorentina e Lazio in trasferta.

