Il punto. Super Ibra e il Milan vola, il Napoli non decolla, il vantaggio del Sassuolo, i ‘trop gol’ di giornata

Anche l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020-21 va in archivio. La sconfitta del Napoli è l’unica nota degna di cronaca nelle zone alte di classifica, mentre in zona retrocessione c’è tanta storia del calcio italiano.

La giornata e la classifica. Il Milan dopo aver battuto Inter e Napoli e pareggiato con la Roma, può considerarsi con merito una possibile candidata a lottare per lo scudetto fino alla fine del campionato. La Juventus recupera terreno approfittando del turno favorevole, così some l’Inter che in rimonta batte un Torino senza la personalità necessaria per difendere il doppio vantaggio. Il Sassuolo continua a sorprendere e, con il vantaggio di giocare una gara a settimana (e non è poco, anzi), ogni traguardo non gli è certamente precluso. La Lazio vince nella ‘piscina’ di Crotone mentre rallenta l’Atalanta che in casa dello Spezia non va oltre lo 0-0. Il Napoli invece non decolla e, dopo la seconda sconfitta casalinga consecutiva, esce anche dalla zona Champions. Attenzione quest’anno il settimo posto potrebbe non bastare per qualificarsi alla prossima Europa League. In zona retrocessione, insieme al Crotone, c’è un pezzo di storia del calcio italiano: Genoa e Torino. Poco più sopra anche la Fiorentina. Bene il Benevento.

Il prossimo turno. Due interessanti classiche che potrebbero anche cambiare la classifica: Sassuolo-Inter e Milan-Fiorentina. Il Napoli contro la Roma ha la grande occasione di tornare padrone del San Paolo. Sulla carta impegno abbordabile per la Juventus (a Benevento) e Lazio (in casa con l’Udinese). Intrigante anche Atalanta-Verona.

Il confronto con il campionato 2019-20. La coppia di testa non cambia neanche per quanto riguarda la differenza dei punti conquistati dopo otto giornate rispetto alla stagione scorsa: Milan +10, Sassuolo +9. Il Napoli sul campo ha conquistato un punto in meno rispetto alla scorsa stagione, male Inter e Juventus che sono ultime insieme al Parma con -6.

I rigori. Solo due rigori fischiati nell’ottava giornata entrambi in Inter-Torino (uno per parte) ed entrambi realizzati. In totale finora in Serie A sono stati assegnati 27 rigori dei quali 23 segnati e 4 sbagliati. Delle prime otto squadre in classifica finora solo il Napoli non ha avuto neanche un rigore a favore.

I gol. In totale, SUL CAMPO, sono stati segnati 259 gol dei quali 133 dalle squadre di casa e 126 da quelle in trasferta. Per media gol a partita Inter e Sassuolo sono gli attacchi migliori con una media di 2,50 gol a partita. Della Juventus la miglior difesa con appena 0,88 gol subìti a partita (al netto della vittoria a tavolino con il Napoli). Milan, Sassuolo e Juventus hanno la miglior differenza reti (+11) anche se i bianconeri possono vantare all’attivo il 3-0 a tavolino con il Napoli. Ibrahimovic è sempre il capocannoniere con 10 gol, davanti a Ronaldo con 8 e Lukaku con 7.

I ‘trop gol’ di giornata. Da segnalare le doppiette dei primi tre bomber della Serie A (Ibrahimovic, Ronaldo e Lukaku). Per la nostra redazione i tre gol più belli di giornata sono quelli segnati da Boga del Sassuolo, Improta del Benevento e Ibrahimovic (quello di testa) del Milan.

