Il punto. Trema Genova, Lazio regina dei rigori, Juventus e Napoli in ‘zona retrocessione’, i trop gol di giornata

Nella ventiquattresima giornata del campionato che vede la Juventus tornare da sola in testa alla classifica, sono Lazio e Atalanta le vere protagoniste. I biancocelesti battono l’Inter e la scavalcano al secondo posto in classifica, mentre l’Atalanta batte la Roma nello scontro diretto e ipoteca il quarto posto Champions.

La classifica. Con i quattro posti utili per andare in Champions ormai ben delineati (Juventus, Lazio, Inter e Atalanta), ben sette squadre si giocano i due posti per andare in Europa League: Roma (39 punti), Milan, Verona e Parma (35), Napoli e Bologna (33), Cagliari (32). Nella zona bassa con Brescia (16 punti) e Spal (15) tra le principali candidate alla retrocessione, si giocano la salvezza Genoa (22 punti), Sampdoria (23), Lecce (25), Udinese (26), Torino (27), Fiorentina (28). Più tranquillo il Sassuolo (29).

Juventus e Napoli da ‘retrocessione’. Rispetto alla ventiquattresima giornata dello scorso campionato meglio di tutte ha fatto la Lazio con +18 punti. In ‘zona Champions’ Bologna con +15, Cagliari e Inter entrambe a +8. In ‘zona retrocessione il Napoli (-20), Sampdoria (-10) e Juventus (-9).

Lazio regina dei rigori. In totale finora sono stati assegnati 113 rigori dei quali 92 realizzati e 21 sbagliati. La Lazio è la squadra che ha beneficiato di più rigori a favore (14) seguita da Roma e Lecce (9) quindi Atalanta, Genoa e Juventus (8). Il Napoli (come Brescia, Sassuolo e Parma) ne ha avuti solo 2 a favore (e ben 5 contro) e solo l’Udinese è messa peggio con zero rigori a favore. La Lazio è anche la squadra che ha visto fischiarsi meno rigori contro (appena 2).

Parte la caccia al gol numero 700. In Serie A finora sono stati segnati 694 gol: 367 dalle squadre di casa e 327 da quelle in trasferta. Atalanta miglior attacco con 63 gol segnati, Spal peggiore attacco con appena 18 gol all’attivo. Lecce peggior difesa con 45 gol incassati, Lazio miglior difesa con appena 21 gol al passivo. Immobile il capocannoniere con 26 gol.

I ‘trop gol’ di giornata. Non sono stati segnati gol particolarmente belli in questa tornata di campionato. Da sottolineare il gol di testa di Petagna, la punizione di Dybala e il bel gol di Chiesa. Ma la palma del ‘trop gol’ di giornata spetta senz’altro a Dries Mertens anche per il peso che ha avuto sul risultato finale il suo splendido tiro a giro.

Comments

comments