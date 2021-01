Il Real Madrid esce dalla Copa del Rey contro una squadra di C in 10

In Copa del Rey, ieri sera, è successo qualcosa di clamoroso: il Real Madrid è uscito dalla coppa ai supplementari contro una squadra di C rimasta in 10.

L’Alcoyano, infatti, è uscita vincitrice dalla sfida contro i Blancos sul finire del secondo tempo supplementare. Il Real è passato in vantaggio sul finire del primo tempo, ma l’Alcoyano è riuscito a trovare il pari a 10 minuti dalla fine dei tempi regolamentari.

Il gol dell’1 a 1 porta la firma di Solbes. Nei tempi supplementari Ramon Lopez ha lasciato in 10 l’Alcoyano per doppia ammonizione ma grazie ad un contropiede, in 10 vs 11, riescono a segnare il gol del 2 a 1 finale. E Real che lascia così la Copa del Rey.

