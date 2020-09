Dries Mertens è sempre più il leader del Napoli, un fondamentale uomo spogliatoio.



Da vero uomo spogliatoio ha voluto regalare, in certo senso anche ringraziare, tutti i compagni per il record di gol con la maglia del Napoli eguagliato con il Barcellona in Champions e superato poi con l’Inter.

Mertens ha regalato a tutti una maglia con foto e teca celebrativa del record di gol.

