Il report degli azzurri dopo l’allenamento a Castel Volturno

Il Napoli si è allenato anche oggi a Castel Volturno, alla vigilia della partita contro il Bologna. Di seguito il report del club

“Meno uno a Bologna-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani allo Stadio Dall’Ara, alle ore 15:00. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e successivamente lavoro tecnico-tattico”.

