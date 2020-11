Il ricorso respinto. L’incoerenza (e forse l’inesattezza) sulla causa di forza maggiore

Analizziamo i punti salienti delle motivazioni che hanno portato al Corte d’Appello federale a respingere il ricorso del Napoli contro la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione dopo la mancata disputa della partita con la Juventus.

Un passaggio delle motivazioni sembra denunciare una certa incoerenza e forse anche qualche inesattezza.

“Questa Corte, esaminata la ponderosa documentazione di causa, ritiene, conformemente a quanto statuito dal Giudice Sportivo, che la mancata disputa dell’incontro di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. “factum principis”, come invocato dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente”.

In realtà il Giudice Sportivo Mastrandrea nella sua sentenza ha riconosciuto l’impedito per cause di forza maggiore come si evince da quanto scritto dalla stesso Giudice, anche se l’ha considerato tale solo con la comunicazione dell’ASL inoltrata al Napoli alle 14:13 di domenica 4 ottobre (giorno della partita):

“Il provvedimento dell’autorità sanitaria territoriale, seppur anche questa volta susseguente a richiesta di chiarimenti, assume indubbiamente connotati ben più definiti nella sua portata precettiva e prescrittiva, risultando per la prima volta, in maniera esplicita, connesso l’isolamento domiciliare al divieto di recarsi a Torino”.

Ma la stessa Corte d’Appello Federale riconosce l’impedimento per cause di forza maggiore:

“(…) essendosi, poi, concretizzata (ma solo nell’imminenza della disputa della gara), la causa di forza maggiore ovvero il factum principis, rappresentato dal divieto di recarsi a Torino, opposto alla Società ricorrente dalla competente Autorità sanitaria di Napoli, solo nell’imminenza della disputa della gara (nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord)”.

Comments

comments