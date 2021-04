Il ritorno dei Nazionali a Napoli tra entusiasmi e rischio Covid

Con le gare giocate ieri sera, si è conclusa questa lunga sosta per le Nazionali che ora lasciano spazio all’importantissimo finale di stagione.

Anche in questa occasione i calciatori del Napoli sono stati decisivi per le rispettive nazionali offrendo non solo grandi prestazioni ma regalando gol storici.

Dagli africani Koulibaly e Osimhen, qualificati per la Coppa d’Africa, fino ad arrivare al giovane Elmas, autore del gol vittoria della Macedonia in Germania, tutti i calciatori azzurri hanno contribuito in modo significativo ai buoni risultati ottenuti dalle rispettive Nazionali in questa settimana.

Questa sosta, a differenza delle altre due, sembra esser stata più fortunata anche dal punto di vista degli infortuni dato che il Napoli può contare su tutti i calciatori rientrati dalle Nazionali. Tra questi c’è anche Mertens il cui infortunio alla spalla sembra essere superato.

C’è però preoccupazione per il focolaio Covid scoppiato nell’Italia e che potrebbe vedere coinvolti anche Insigne, Meret e Di Lorenzo. Ricordiamo che a tutti e tre i calciatori sono già stati effettuati i tamponi di rito che hanno dato esito negativo.

