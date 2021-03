Il Roma – Koulibaly e Fabiàn possono essere ceduti

Il quotidiano Il Roma torna sul calciomercato in ottica Napoli, in particolare sulle cessioni di Fabiàn e Koulibaly nella prossima finestra

A quanto pare, secondo quanto riferisce il quotidiano, il presidente De Laurentiis potrebbe ricavare sui 100 milioni con delle cessioni eccellenti. Tra queste ci sono anche quelle di Fabiàn e Koulibaly, due calciatori molto cercati per caratteristiche ed età.

Il presidente del Napoli, si legge in conclusione, rifonderà la squadra per far partire un nuovo ciclo.

