Il sabato del calcio giocato: si gioca in 13 nazioni, in campo anche Bayern e Dortmund

Non solo il calcio che programma programma la ripresa dei campionati. In ben tredici nazioni oggi si scende in campo. Tra le protagoniste Bayern e Dortmund.

Infatti si gioca in Armenia, Bielorussia, Burundi, Corea del Sud, Costarica, Estonia, Isole Far Oer, Repubblica Ceca, Taiwan, Turkeministan, Ungheria e Vietnam.

Poi si gioca in Germania che scende in campo con la Bundesliga e la 2Bundesliga.

Per la Bundesliga in campo il Bayern Monaco in casa con il Francoforte, il Dortmund in trasferta con il Wolfsburg e la terza forza del campionato il Moenchengladbach in casa con il Leverkusen.

Il Lipsia, quarto in classifica, gioca invece domani in casa del Mainz.

