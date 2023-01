Il saluto ad Allegri dopo Napoli-Juventus 5-1: Spalletti scrive alla Gazzetta

Dopo le critiche mosse dalla Gazzetta dello Sport a Luciano Spalletti per aver rincorso Allegri al termine della netta vittoria del Napoli sulla Juventus al Maradona, l’allenatore del Napoli ha risposto con due Whatsapp inviate al giornale autorizzandone la pubblicazione.

Questo il testo del primo Whatsapp:

«Chimi conosce bene sa che mi stava dando fastidio il fatto che potesse andarsene (Allegri è il soggetto sottinteso, ndr) senza salutarmi. In quel momento non c’era lo stadio e non c’erano le telecamere con milioni di persone davanti alle tv, per me c’eravamo io e lui che dovevamo salutarci come ho sempre fatto, anche quando ho perso. Poi capisco che come io avessi questo nella testa, lui potesse avere altro. Ne è venuta fuori una scena particolare, che comunque quando c’è di mezzo uno “buffo” ce la possiamo anche aspettare».

Questo invece il testo del secondo Whatsapp.

«Io non ho mai rottole scatole a nessuno. Ho ricevuto tanti insulti, ma non ho mai rotto le scatole a nessuno».

