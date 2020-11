Il Sassuolo crolla contro l’Inter: è 0-2 alla fine del primo tempo

Il Sassuolo sotto 0-2 contro l’Inter di Antonio Conte alla fine del primo tempo di questo anticipo della 9^ giornata di Serie A.

Inter in vantaggio all’intervallo della sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo, grazie alla rete di Sanchez e all’autogol di Chiriches. Subito in vantaggio i nerazzurri che hanno sbloccato il risultato dopo appena quattro minuti con Alexis Sanchez: Lautaro Martinez sfrutta un errore di Chiriches e serve Sanchez solo davanti a Consigli. Dopo dieci minuti sugli sviluppi di un calcio d’angolo c’è la sfortunata deviazione dell’ex difensore del Napoli che ha battuto Consigli per lo 0-2.

