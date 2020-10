Il Sassuolo, Gattuso e Hysaj: quelle prime volte che non si scordano mai

Nella sesta giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta al San Paolo il Sassuolo.

Una sfida dall’inaspettato fascino dell’alta classifica con le due squadre appaiate al secondo posto a -2 dalla capolista Milan. Ovviamente bisogna ricordare che il Napoli è in attesa del verdetto definitivo su Juventus-Napoli. Quella gara non giocata agli azzurri (al momento) è costata una sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica.

Ma la sfida con il Sassuolo è un’emozione particolare anche per due azzurri: mister Gattuso e l’albanese Hysaj.

Nella gara di andata dello scorso campionato giocata a Reggio Emilia, contro il Sassuolo Rino Gattuso ha conquistato la sua prima vittoria sulla panchina del Napoli vincendo in rimonta 2-1 ribaltando con Allan e l’autogol di Obiang il gol segnato da Traorè.

Sempre nello scorso campionato, questa volta nella gara di ritorno al San Paolo, Elseid Hysaj ha segnato il suo primo gol con la maglia del Napoli nonché il suo primo gol in Serie A. La gara è stata poi vinta dal Napoli per 2-0 grazie al raddoppio segnato da Allan.

