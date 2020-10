Il Sassuolo passa col Crotone: 4-1 bugiardo con doppietta di Caputo

Vince 4-1 il Sassuolo contro un Crotone coraggioso che crolla nel finale di partita. Passivo pesante e immeritato per i calabresi.

Vince 4-1 il Sassuolo nell’anticipo della terza giornata di campionato contro il Crotone.

Berardi apre le marcature al 19′, con un sinistro dal limite dell’area al termine di una serie di rimpalli che batte Cordaz. Non rinuncia a giocare il Crotone che prende una traversa con Cigarini su punizione. Alla mezz’ora i neroverdi perdono Chiriches per infortunio, sostituito da Ayhan.

Nella ripresa subito trova il pareggio il Crotone: fallo di Bourabia su Cigarini e dal dischetto Simy spiazza Consigli. All’11’ però Pezzuto viene richiamato al VAR, fallo di mano in area di rigore e Ciccio Caputo riporta avanti il Sassuolo. Nel finale arriva la doppietta di Caputo, su assist di Berardi lanciato in campo aperto. Il lucchetto lo mette Locatelli che sfrutta la confusione difensiva degli ospiti e batte Cordaz nel terzo minuto di recupero.

Sette punti in classifica e primato provvisorio per il Sassuolo, mentre il Crotone resta ultimo a zero punti.

