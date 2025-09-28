Il Sassuolo si aggiudica l’anticipo delle 12.30

Il Sassuolo batte l’Udinese nell’anticipo domenicale
Risultato finale 3-1
I risultati delle partite delle 15.00
Il Napoli stasera a Milano con due esordi assoluti
A Cagliari vince l’Inter
Conte non lo sapeva. A Milano niente tifo organizzato napoletano ma il Meazza sarà una bolgia.
Antonio Conte in conferenza prima di Milan-Napoli: “Problemi in difesa? Dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione ed a cercare di fare il meglio”
Lobotka:”Facile giocare con De Bruyne. Quest’anno tutti vogliono batterci”.
Juventus-Atalanta un pari non banale.
Milan-Napoli: Alla vigilia Allegri anticipa Conte
Serie A l’anticipo del sabato finisce in pari
Chi sostituirà Olivera e Spinazzola?