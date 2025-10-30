Il Sassuolo vince a Cagliari

La penultima partita del nono turno di campionato è stata Cagliari-Sassuolo
Si è conclusa con la vittoria degli emiliani
Risultato finale 1-2
Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus
Gilmour:”Siamo preparati per giocare in ogni modo. Vogliamo che al Maradona non passi nessuno”.
Aurelio De Laurentiis tra cinema e calcio alla RSI – Radiotelevisione svizzera
Anguissa in odore di rinnovo
La celebrazione per il compleanno di Maradona
Bologna-Napoli sospesa la vendita dei biglietti per i campani
Lukaku torna a Napoli.
I risultati delle partite che chiudono il turno infrasettimanale
Serie A: la Roma vince e aggancia il Napoli. Successo anche per il Como, prossima avversaria degli azzurri
Le pagelle di Lecce-Napoli. Ultimo episodio di NCIS: Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare”