Serie A

Il Sassuolo vince a Cagliari

Pubblicato il

La penultima partita del nono turno di campionato è stata Cagliari-Sassuolo

Si è conclusa con la vittoria degli emiliani

Risultato finale 1-2

