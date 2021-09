Il Secolo XIX – Sampdoria in campo con il logo Unhcr sulla maglia per aiutare gli afgani

Il quotidiano Il Secolo XIX riporta che oggi la Sampdoria scenderà in campo con il logo Unhcr sulle maglie a sostegno degli afgani.

Dopo la Roma, quindi, anche la Sampdoria partecipa alla sfida di solidarietà #challenge4Unhcr, lanciata proprio dal club giallorosso. In particolare, questa iniziativa vede come obiettivo la raccolta di fondi per le iniziative umanitarie in Afghanistan dopo quello che è succeso nelle ultime settimane.

Le maglie dei giocatori con il logo saranno messe all’asta ed i fondi destinati proprio a queste iniziative. Carlotta Sami, portavoce per il Sud Europa dell’Unhcr, parla così al quotidiano:

“L’Unhcr ha scelto di restare in Afghanistan dove opera da oltre 40 anni. In agosto ha fornito assistenza a 20 mila sfollati interni ed in totale, nel corso di quest’anno, ha fornito beni essenziali per la sopravvivenza a 300 mila persone. Ma tutto questo non basta. La mobilitazione dei club di Serie A è lodevole e importante, ogni contributo è fondamentale.

La Challenge è aperta, la Roma ha deciso di sfidare la Samp che ora dovrà decidere a chi lanciare la sfida. Speriamo abbia seguito.“

