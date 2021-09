Questa sera alle ore 18:00 è andata in scena Senegal-Togo, gara valida per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022,che ha visto vincere 2-0 la squadra di Koulibaly.

La partita finita al primo tempo 0-0 si è sbloccata al 56esimo con una palla di Dia per Manè che ha battuto Barcola e segnando il primo gol della partita. Il raddoppio per la squadra senegalese avviene all’ 81esimo con Diallo. La prossima partita che vedrà Koulibaly in campo sarà Martedì 7 settembre alle 18:00 contro il Congo.

Comments

comments