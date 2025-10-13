Calciatori del Napoli

Il senso della vita secondo Rasmus Hojlund

Pubblicato il

Periodo d’oro per Hojlund, il centravanti del Napoli e della Danimarca trasforma in gol, quasi, tutti i palloni che tocca 

Così ha deciso di affidare ai social una sua considerazione filosofico-culinaria

 

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top