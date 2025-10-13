Il senso della vita secondo Rasmus Hojlund

Periodo d’oro per Hojlund, il centravanti del Napoli e della Danimarca trasforma in gol, quasi, tutti i palloni che tocca
Così ha deciso di affidare ai social una sua considerazione filosofico-culinaria
Napoli: Oggi la ripresa degli allenamenti. Il punto sugli indisponibili.
Spinazzola:”Conte mi ha rigenerato”
Spalletti ed il suo legame con Napoli e il Napoli.
Spalletti:”Con Acerbi non è andata come si racconta. Di Lorenzo un top. L’Italia andrà ai mondiali”.
Spinazzola lascia il segno anche in Nazionale.
L’Italia supera l’Estonia a Tallin. Con Israele sarà match determinante per i playoff
Billy Gilmour: “McTominay? sono sicuro che tornerà forte come sempre”
I convocati di Gattuso per Estonia-Italia, Meret, quarto portiere, in tribuna
Rrahmani: stimato dal Presidente. Vicino il rinnovo
Napoli: Buon allenamento con l’Avellino