Il Sindaco De Magistris: “Trovo sgradevole che si assegnino partite a tavolino quando non si gioca una partita”

Intervenuto alla trasmissione Omnibus in onda sul canale TV La7, il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha detto la sua sul caso Juventus-Napoli.

“Non credo che il Napoli avesse alternative, nel momento in cui la Asl impone di non partire, e trovo sgradevole che si assegnino partite a tavolino quando non si gioca una partita. Ma ormai di calcio in tutto questo c’è molto poco, io le partite senza i tifosi non riesco più neanche a vederle.

Nonostante siano passati diversi mesi dall’inizio della pandemia, non si riescono a prevedere cose assolutamente prevedibili.

Non si è compreso perché per i giocatori siano state previste regole diverse, cioè il non dover andare in quarantena se una persona sta a contatto diretto con un positivo.

Se si fossero applicate le regole che valgono per tutti i cittadini non saremmo arrivati a questo”.

La Asl Napoli 2 ha imposto al Napoli di non partire, con delle prescrizioni forti e paventando anche responsabilità di natura penale.

Poi è chiaro che ci sono le dietrologie: se questa è stata una decisione autonoma dell’Asl lo lascio al ragionamento, all’intuizione e alla sagacia di molti.

C’è una confusione totale, dalla presenza dei tifosi allo stadio alla gestione delle partite”.

Comments

comments