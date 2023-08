Il sindaco di Castel di Sangro a Canale8: “C’è un grande interesse e vedo soddisfazione. Io l’unico che credeva nello scudetto”

Nella trasmissione di Canele8, Ne parliamo da Castel di Sangro, ha parlato il sindaco della città Angelo Caruso.

Direttamente dal ritiro del Napoli, ha parlato il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso:



“Bell incontro nella piazza di Castel di Sangro. Le cose stanno andando molto bene, i numeri sono davvero eccezionali con presenze importanti e significative anche nell infrasettimanale. C’è un grande interesse e vedo soddisfazione in chi riesce a vedere l’allenamento, a fare foto con la coppa o chi riesce ad accedere allo Store.

Risolto il problema di capienza dello stadio.

Abbiamo raggiunto presenze pari a 7.500 posti, è stata una definizione di ospitalità importante che era anche quella storica in quanto era stata ridotta a 5.000 per ragioni pratiche. Abbiamo convocato una riunione tra comune e prefettura ed in una mezza giornata abbiamo ripristinato quello che è il numero, un numero che serve quest’anno.”

Sindaco lei è preoccupato, fiero e entusiasta o in attesa tranquillo?

“Sono in attesa tranquillo, io l’unico ad esprimere fiducia quando De Laurentiis affermò che il Napoli era in concorrenza per lo scudetto. Tutti erano poco convinti, anche Spalletti, io l’unico ad essere convinto e prendere quelle dichiarazioni come certezza.”

