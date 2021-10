Oggi allo stadio Maradona, in occasione di Napoli-Torino sarà presente anche il nuovo sindaco della città partenopea Gaetano Manfredi.

Come riportato dal quotidiano Tuttosport, in occasione di Napoli-Torino di oggi alle ore 18 al Maradona è atteso anche Gaetano Manfredi. Aurelio De Laurentiis accoglierà il suo amico, nonché nuovo sindaco di Napoli, in tribunale autorità.

