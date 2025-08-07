Il Siviglia respinge l’offerta del Napoli

Il Siviglia ha respinto la proposta formale da 17 milioni di euro presentata dal Napoli per Juanlu Sanchez, ritenendola insufficiente
La richiesta degli andalusi resta ferma a 20 milioni di euro, con l’aggiunta di una clausola sulla futura rivendita del giocatore, riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.
Una cifra che il Siviglia ha già ricevuto nei giorni scorsi da parte del Wolverhampton, ancora in corsa per l’esterno spagnolo classe 2003. Il Napoli, però, continua a lavorare sul giocatore, forte anche della ferma volontà di Juanlu, che vuole a tutti i costi vestire l’azzurro e lavorare con Antonio Conte.