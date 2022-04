Il sondaggio de Il Mattino: “Il Napoli deve dimenticare in fretta la sconfitta con la Forentina, tutto può ancora succedere”

Il Mattino oggi in edicola ha chiesto a Collvati, Beccallosssi e Bagni un parere sulla lotta scudetto.

Fulvio Collavati ex Milan: “Il Milan ha le qualità per vincere lo scudetto ma serve ancora un grande contributo di ogni singolo. Mancano i rifornimenti agli attaccanti, manca il calciatore dell’ultimo passaggio.”

Evaristo Beccalossi ex Inter: “L’Inter può vincere lo scudetto perché oltre ad essere la squadra campione in carica ha qualcosa in più rispetto alle altre, la forza e la consapevolezza dello scudetto vinto lo scorso anno. La vittoria con la Juventus ha dato alla squadra la convinzione necessaria per provare la rincorsa. Poi, ovviamente, c’è anche la grande qualità dei giocatori in ogni reparto. Il Napoli? Deve recuperare in fretta a livello mentale il KO con la Fiorentina”.

Salvatore Bagni ex Napoli: “La squadra di Spalletti deve giocare con la mente più libera. Ci vuole un po’ più di cattiveria, soprattutto quando la tensione ti blocca. Spero dimentichino in fretta la sconfitta con la Fiorentina. Perché questo campionato è troppo equilibrato e i punti possono perderli tutti. Quella con la Fiorentina è stata una batosta un po’ per tutti, ma Spalletti sicuramente avrà parlato alla squadra e avrà provato a rialzare il morale”.

